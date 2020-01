Sanremo: sfruttano il passaggio da ‘Sanremoluce’ a ‘Iren’ per truffare i cittadini, attenzione ai finti operatori che si presentano a casa

In questi giorni sono arrivate ad Amaie una serie di segnalazioni circa la presenza di persone che, contattando gli utenti del servizio elettrico in maggior tutela, richiedono informazioni commerciali per la rispettiva fornitura elettrica richiamando, a giustificazione della loro iniziativa, bizzarre problematiche legate al trasferimenti dell’utenza da ‘Sanremoluce’ a ‘Iren Mercato’.

Amaie interviene oggi ufficialmente per mettere in guardia tutti gli utenti in maggior tutela dalle condotte truffaldine fornendo alcune informazioni utili: il passaggio delle utenze da ‘Sanremoluce’ a ‘Iren Mercato’ è automatico, non richiede alcuni adempimento, non comporta variazioni di tariffe; il personale di Amaie non ha incarico per intervenire sugli impianti interni, tranne nei casi di sostituzione, manutenzione o lettura dei contatori, pertanto se chi si presenta autonomamente all’interno delle abitazioni non è un operatore Amaie; tutti i dati relativi ai clienti in maggior tutela sono già stati trasferiti da ‘Sanremoluce’a ‘Iren’.

In ogni caso, per spiegazioni o chiarimenti, i residenti possono telefonare ad Amaie allo 0184 5381.