Cliente ubriaco dà in escandescenze al Casinò di Sanremo: dirigente e guardia giurata finiscono al Pronto Soccorso

Attimi di tensione al Casinò di Sanremo nella serata di domenica quando un cliente cinese ha dato in escandescenze ai tavoli. Pare che l’uomo fosse in evidente stato di ebbrezza e, al rifiuto dei croupier di farlo giocare come voleva lui, avrebbe perso il lume della ragione.

Subito il servizio di sicurezza si è attivato per evitare che gli altri clienti rimanessero coinvolti, ma l’uomo non si è calmato e ha prima morso un dirigente e poi ha spinto il capo delle guardia giurate giù da uno scalone. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Sanremo.

L’uomo, poi allontanato dal Casinò, sarà ora denunciato per lesioni. Molti i clienti che si sono complimentati con il servizio di sicurezza per l’operato tanto deciso quanto efficiente per evitare che l’uomo potesse rappresentare un pericolo per chi in quel momento era al Casinò per trascorrere una tranquilla serata.