Ventimiglia: borsa di studio in ricordo di Marco Camperi consegnate a metà dicembre all'Istituto 'Fermi'

Nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre, nell’aula magna dell’Istituto Enrico Fermi di Ventimiglia, si è svolta un’iniziativa in ricordo dell’ex alunno Camperi Marco, prematuramente scomparso lo scorso anno.

Alla presenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, della Vicaria Prof.ssa Maria Di Lorenzo degli ex insegnanti di Marco, della sua famiglia e degli ex compagni di classe, sono state consegnate sette borse di studio, messe a disposizione da questi ultimi. Sono stati premiati gli alunni e le alunne più meritevoli del corso di studio Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragioneria), che Marco aveva frequentato con notevole profitto, diplomandosi con il punteggio di 100 e lode nell’anno scolastico 2008/2009.

Dopo i saluti della Dirigente, hanno preso la parola gli ex insegnanti di Marco ricordandolo come un alunno simpatico, serio e motivato ed augurandosi che la sua figura possa essere d’esempio per le attuali e future generazioni di discenti. Successivamente i presenti hanno assistito ad una presentazione di immagini del periodo scolastico di Marco, curata dal prof. Massara Alberto. A questo punto hanno preso la parola due ex compagni di classe di Marco ricordando con sentita commozione il compagno e l’amico.

In conclusione sono state consegnate le sette borse di studio agli alunni che più si sono distinti nelle cinque classi del corso Amministrazione Finanza e Marketing dello scorso anno: Andreetto Alessia per l’ex classe prima, Griza Marius per l’ex classe seconda, Fedajeva Victoria e Ramella Melanie per l’ex classe terza, Reitano Marianna per l’ex classe quarta, Misuri Chiara e Riello Sabrina per l’ex classe quinta.