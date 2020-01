Un pullman partirà sabato da Imperia per la manifestazione contro la Tav che si svolgerà a Torino

Anche gli aderenti a ‘La Talpa e l’Orologio’ si mobilitano per organizzare un pullman che porterà dalla nostra provincia, sabato prossimo a Torino, per la manifestazione contro la Tav.

La partenza è fissata per le 10.30 da Piazza Dante ad Imperia e la manifestazione, oltre a dire no all’alta velocità tra l’Italia e la Francia su rotaia, protesterà contro gli arresti degli oppositori al progetto.

“Il mondo a cui aspiriamo – evidenzia la ‘Talpa’ - è ben diverso da quello voluto e difeso da chi ci incarcera e ne gioisce, sperando di zittirci. Sappiamo che tutto questo non accadrà perché insieme a noi, uomini e donne in tutto il paese, che abbiamo incontrato nelle tante lotte dal Nord al Sud Italia, non rinunciano a lottare consapevoli che solo così sarà possibile un vero cambiamento”.