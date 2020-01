Seborga: la Principessa Nina ha indetto le elezioni dei cinque 'Consiglieri della Corona' di nomina popolare

La Principessa Nina di Seborga ha firmato questa mattina il Decreto che indice le elezioni dei cinque Consiglieri della Corona di nomina popolare, ai sensi dell’art. 8 degli Statuti Generali, promulgando contestualmente anche il Regolamento delle Elezioni. Si voterà domenica 9 febbraio dalle 8.30 alle 17.

A partire da oggi e fino al 21 gennaio, sarà possibile inviare le domande di candidatura alle elezioni da parte di quanti rispettano tutti i requisiti previsti (essere in qualche modo legato a Seborga, non essere gravato da condanne penali, essere maggiorenne, conoscere la lingua italiana), secondo le modalità prescritte dal Regolamento. Le domande di candidatura dovranno essere inviate in busta chiusa come raccomandata al 'Palazzo del Governo – Via Miranda, 2 – 18012 Seborga', con le modalità descritte dal Regolamento. La lista dei candidati sarà comunicata il 27 gennaio.

A partire da oggi, quanti rispettano almeno uno dei requisiti previsti dal regolamento delle elezioni (essere residenti a Seborga, essere nati a Seborga, essere stati naturalizzati cittadini del Principato) potranno richiedere l’iscrizione all’Albo Elettorale del Principato di Seborga, necessaria per poter votare, qualora non avessero già provveduto all’iscrizione in occasione delle precedenti elezioni.