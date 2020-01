Sanremo va verso una raccolta differenziata 2.0 con tariffazione puntuale: Amaie Energia prepara la sua app

Il 2020 sarà l’anno della svolta 2.0 per il servizio di raccolta differenziata a Sanremo. Dopo l’addio (mal digerito da molti) a ‘Junker’, la app con tutte le informazioni sul servizio e sul conferimento dei rifiuti, Amaie Energia e Comune di Sanremo sono al lavoro per non abbandonare la pista ‘tech’.

Entro fine mese Amaie Energia punta a rilasciare ufficialmente la app creata nei mesi scorsi proprio per sostituire ‘Junker’. Sarà disponibile su tutti gli store digitali e lavorerà in stretta connessione con i database dell’azienda che già hanno immagazzinato dati sui residenti da quando è iniziato il nuovo servizio di raccolta differenziata. Pare che la app sia già pronta e che manchi solo qualche accorgimento prima della presentazione ufficiale.

“Con la presenza di ‘Junker’ oltre alla nostra app rischiavamo di averne due che facevano le stesse cose - commenta ai nostri microfoni Giorgio Prato, direttore generale di Amaie Energia - la pubblicheremo insieme al rinnovamento del nostro sito, abbiamo investito molto per creare un modello efficiente che ci permetta di inserire nuove funzionalità. È il top che si possa fare e ci siamo attrezzati per farlo. Non ci manca niente, dalla gestione del cliente alla tracciabilità dei rifiuti e degli utenti”.

Inoltre la nuova app di Amaie Energia permetterà, finalmente, di compiere quella svolta tanto attesa verso la tariffazione puntuale. Il giusto riconoscimento in termini di risparmio per chi si dimostra maggiormente virtuoso nella propria raccolta.