Sanremo: semaforo 'intelligente' di via Semeria, l'impianto guastato dalle radici dei pini. A breve la sistemazione

Sono state le radici dei pini marittimi la causa della rottura dl sistema semaforico di via Padre Semeria, l’impianto ‘intelligente’ studiato negli anni scorsi per evitare che due mezzi particolarmente lunghi si incrocino sulla curva della strada da e per la A10.

Da una quindicina di giorni, infatti, le radici hanno rovinato le ‘spire’ che servono da sensori per far scattare il semaforo. Purtroppo il guasto è arrivato proprio nel periodo di maggiore afflusso (sotto le feste), che comporta maggiori code e rallentamenti. Una volta appurato il guasto e visto che è imminente il bando per una serie di asfalti (tra cui anche quella zona), il servizio viabilità del Comune ha deciso di instaurare un vero e proprio senso unico alternato (per motivi di sicurezza non poteva essere rimosso completamente) privilegiando soprattutto la discesa delle auto verso il centro.

Il Comune è intervenuto con i tecnici per tarare al meglio il senso unico alternato e, di concerto con il comando della Municipale, in alcuni giorni più critici delle feste, è stato inviato un agente per regolare direttamente il traffico. Nei prossimi giorni, quindi, verrà fatto un intervento in maniera definitiva con i lavori sugli asfalti e l’appalto previsto da un milione di euro.

Nella zona della curva verrà ‘scarificato’ l’asfalto, saranno sistemate le spire e, quindi, una volta fatto il nuovo manto bituminoso, il semaforo tornerà ‘intelligente’ con il segnale ‘giallo’ per consentire il passaggio normale ai mezzi piccoli mentre, in caso di arrivo da una parte o dall’altra di un mezzo lungo, scatterà appositamente il rosso ed il verde, per regolamentarne il passaggio.