Rocchetta Nervina: ora è ufficiale, venerdì mattina la cerimonia di inaugurazione del ponte sulla Provinciale 68

Sarà regolarmente inaugurato venerdì mattina il ponte che è in fase di costruzione di queste ore a Rocchetta Nervina e che libererà dall’isolamento il piccolo centro della Val Nervia, bloccato dal passaggio delle auto dal 27 novembre scorso.

I lavori proseguono regolarmente e termineranno, come era stato previsto, in tempo per consentire l’inaugurazione del ponte prima del weekend. Inizialmente si era addirittura sperato di poterlo aprire prima di Natale, ma i problemi riscontrati per far arrivare l’enorme gru e qualche giorno di pioggia a dicembre, hanno rallentato i lavori, dovendo prima spostare l’inaugurazione all’Epifania e, quindi, al 10 di gennaio.

Ora, visto come si stanno muovendo gli operai sulla Provinciale 68, che si sono fermato esclusivamente a Natale e Capodanno ma hanno lavorato in tutte le altre giornate, è praticamente certa l’apertura del ponte per venerdì, con il regolare passaggio delle auto, immediatamente dopo.

Non è da escludere che, venerdì prossimo a Rocchetta arrivino diverse autorità anche regionali, per l’inaugurazione di un ponte che, seppur tra mille difficoltà, vedrà la luce in poco più di un mese (tra l’altro a cavallo delle festività) e che ridarà fiducia ad una intera vallata, duramente colpita dalle intemperie di novembre e dicembre.