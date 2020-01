Giovedì prossimo sciopero generale in Francia: previsti gravi disagi per i lavoratori frontalieri

Disagi in vista per i lavoratori frontalieri per giovedì prossimo. In Francia, infatti, dopo diversi giorni di mobilitazione nello scorso dicembre, diversi sindacati dei lavoratori, scuole superiori e organizzazioni studentesche chiedono un nuovo sciopero generale e nazionale.

Uno sciopero che è previsto per giovedì, quando sono previste anche manifestazioni in tutta la Francia e, quindi, anche in Costa Azzurra. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro il progetto di riforma delle pensioni.