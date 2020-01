Arma di Taggia: cantiere per il nuovo posteggio nella buca delle palme, l'amministrazione organizza 'contromisure' per limitare i disagi per la popolazione (Foto)

Vertice in Comune a Taggia per l'avvio imminente dei lavori per il nuovo parcheggio della buca delle palme ad Arma di Taggia. Un incontro che ha coinvolto il sindaco Mario Conio, gli assessori Lucio Cava ed Espedito Longobardi, i tecnici dell'ufficio lavori pubblici ed i rappresentanti della ditta Zanotto Srl, l'impresa che eseguirà l'opera.



Il confronto era programmato per definire con precisione la road map dei lavori che porteranno al rifacimento del posteggio già esistente nella buca ed alla costruzione di un piano rialzato, ad altezza viale delle palme, per ospitare i nuovi parcheggi. Nei prossimi mesi, questo cantiere comporterà qualche inevitabile disagio per la cittadinanza e l'incontro odierno è stato utile all'amministrazione, per ragionare su come operare per aiutare i residenti e le attività coinvolte.



Per questo sono state definite due fasi di intervento. La prima prenderà il via a stretto giro, subito dopo i rilievi topografici dell'area e prevede la demolizione di alcuni manufatti insistenti tra il posteggio ed il viale delle palme, gli ex negozi e magazzini comunali abbandonati. Questa fase comporterà una prima riduzione del 15% degli attuali posti auto per permettere l'inizio del cantiere.



La seconda fase, darà il via all'intervento vero e proprio. Ci saranno quindi due sottofasi, la prima che prevede una riduzione al 50% dei posti auto esistenti ed un ultima fase con il 100% dei parcheggi non disponibili perchè occupati dal cantiere.



Quando si arriverà alla chiusura completa dell'area, il sindaco ha previsto l'applicazione di un'ordinanza per venire incontro alla popolazione. L'amministrazione prevede di andare ad intervenire sui posti auto con strisce blu, tra la rotonda delle olive e la ex stazione ferroviaria, rendendoli gratuiti. Ulteriori posteggi dovrebbero essere recuperati nelle adiacenze di via Queirolo, eliminando l'uso del disco orario. Al momento queste sono le principali ipotesi vagliate dall'amministrazione ma per conoscere le modalità esatte bisognerà attendere le prossime settimane ed il documento.



Ci vorrà circa un mese prima che il posteggio della buca diventi completamente un cantiere di lavoro. Oltre al rifacimento dell'asfalto gravemente ammalorato, è previsto un importante intervento per la regimentazione delle acque. Poi, si passerà alla costruzione della nuova struttura a piastre, insieme alla ridefinizione dei posti nel piano sottostrada. Secondo il progetto si arriverà ad una capienza complessiva di circa 130 posteggi.



I nuovi parcheggi nel piano rialzato saranno a pagamento e rotazione, tramite un sistema automatizzato con casse e sbarra d'accesso, sulla falsariga di quanto già visto nel posteggio sotto le 'Torri di Colombo'. Salvo imprevisti l'opera sarà consegnata alla cittadinanza tra maggio e giugno, in tempo per la stagione estiva e l'arrivo dei turisti.