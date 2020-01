A Sanremo ed Imperia, iscrizioni aperte al corso di Sci Alpinismo insieme al CAI

Il Club Alpino Italiano, sezioni di Sanremo ed Imperia, organizza, nell'inverno del 2020, il 21° Corso di Sci Alpinismo base. Il corso è aperto esclusivamente ai soci CAI iscritti regolarmente per l'anno 2020.



"E' una proposta per chi ama la montagna ed è in possesso di discrete capacità sciistiche e in buona forma fisica. - spiegano dal CAI - Età minima per iscriversi 18 anni. Materiale indispensabile: sci da fuori pista (leggeri) con attacco da sci alpinismo, scarponi da sci alpinismo, pelli di foca e sacco da montagna da 30/40 litri. Per l'abbigliamento è utilizzabile anche quello da pista".