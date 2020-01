Al via anche nel 2020 la nostra nuova trasmissione di approfondimento settimanale "2 ciapetti con Federico"

Questa sera, 7 gennaio, alle ore 21.00 parte ufficialmente anche per il 2020 il nuovo programma online di Sanremonews e Imperianews condotto da Federico Marchi.

Ospiti a “2 ciapetti con Federico” saranno il vicepresidente della Provincia di Imperia e sindaco di Aurigo Luigino Dellerba, il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra e il sindaco di Cipressa Filippo Guasco.

La trasmissione andrà in onda in diretta sui siti www.sanremonews.it su www.imperianews.it, e sulle rispettive pagine Facebook con inizio alle ore 21. Anche i nostri lettori saranno protagonisti, da casa, partecipando con commenti e domande. Come? Inviando un messaggio direttamente su Messenger nella pagina https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico . La “chiacchierata” sarà impostata anche su domande o questioni che secondo voi sarà importante portare all'attenzione dei nostri ospiti.

I principali argomenti trattato questa sera saranno: i problemi delle autostrade, con ripercussioni future a livello turistico, e l'apertura di un 2020 che ci condurrà alle regionali.

Appuntamento a questa sera alle ore 21.00

