Elezioni Regionali 2020: intervento di Roberto Pisani (Socialisti Riformisti) sulla questione sanità

Intervento di Roberto Pisani (Socialisti Riformisti) in merito alla situazione della sanità in Liguria.

Le privatizzazioni degli Ospedali di Rapallo, Bordighera, Albenga e Cairo Montenotte sembrano essere solo la punta dell’iceberg di quello che potrebbe accingersi a fare la Giunta Regionale Toti-Viale: ovvero una privatizzazione totale del comparto ospedaliero di base, così consegnando la sanità ligure ai ricchi, ai raccomandati ed agli speculatori finanziari, e, ribadisco, alla fine relegando i comuni cittadini ad entrare in ospedale non con il tesserino sanitario, ma con la carta di credito bancaria.

Ci sarebbero infinite situazioni da riportare in esempio in Italia e in Liguria, ma mi limito per non essere tedioso ad una soltanto: ma il famoso Ospedale Privato a forma di nave agli Erzelli di Genova che fine ha fatto? Forse gli investitori sanitari privati non se la sono sentita di presentarsi con il denaro contante con cui svincolare il terreno su cui costruire l’Ospedale dalla pesantissima ipoteca notarile in cui è inserito?

E’ ovvio che in prospettiva e in alternativa è praticamente pronto un ampio e vincente fronte elettorale unito dai valori della Carta Costituzionale e dalla esigenza di fermare la privatizzazione della sanità ligure ospedaliera di base.

A questo punto e per quanto mi riguarda è già pronto l’avviso di sfratto esecutivo agli inquilini del Palazzo di Piazza De Ferrari a Genova della Giunta Regionale Liguria Toti-Viale, e che sarà consegnato dagli Elettori Liguri dopo, appunto, le Elezioni Regionali di Primavera.