Sanremo: grande successo in piazza Colombo per la 'Befana' dei Vigili del Fuoco con i Lions (Foto)

Grande festa, oggi in piazza Colombo a Sanremo, per la giornata dedicata alla Befana, che arriverà a Sanremo, accompagnata da alcuni mezzi dei Pompieri.

In questi giorni, nella caserma dei Vigili del Fuoco di Sanremo, sono stati reclutati i soci Lions dei due club sanremesi, guidati da Sara Damico (L.C. Sanremo Matutia) e Roberto Pecchinino (L.C. Sanremo Host) con i soci Marisa Squillace, Eleonora Colombi con Isabel, Vincenzo Benza e Domenico Frattarola, per preparare centinaia di calze e sacchetti pieni di caramelle, che saranno distribuiti lunedì 6 gennaio in piazza colombo per la festa della Befana.

Il Presidente della IV Circoscrizione Danilo Papa del Distretto Lions 108 Ia3, con soddisfazione per la sinergia che unisce i due Lions Club sanremesi, nel realizzare service insieme, e per tutte le persone e le ditte che si sono messe a disposizione per regalare un sorriso (e tante caramelle) ai più piccoli, ma anche ai genitori e ai nonni, per l'arrivo della Befana, ci ha dichiarato: “Da alcuni anni i Lions Club Sanremo in collaborazione con Sanremo Fiorita, e i VV.FF. del distaccamento di Sanremo organizzano un evento per i bambini della città con offerta di calze della befana contenenti dolcetti vari".

L'evento è stato pensato per promuovere l'immagine dei VV.FF. presso l'opinione pubblica per il grande impegno a difesa dell'ambiente e della popolazione. Nel corso degli anni hanno aderito altri soggetti come la pasticceria Tropicana, presente con le sue specialità, ed il gruppo di soccorso Emergenza Ospedaletti. Negli ultimi anni 'Sanremo Fiorita' offre 10 regali a premio per le 10 letterine più belle scritte a Babbo Natale.

(Foto di Tonino Bonomo)