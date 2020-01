Sabato riparte la rassegna teatrale “Autunno/Inverno” con la commedia “Con-Divisione”

Dopo la pausa per le festività natalizie, sabato riparte “Autunno/Inverno”, la rassegna di teatro amatoriale dedicata alle compagnie Fita della provincia di Imperia realizzata in collaborazione con il Comune Di Diano Castello che ospita sul palco del Teatro Concordia compagnie provenienti da tutta la provincia.



La rassegna, giunta alla quinta serata, vede in scena la Compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia con la commedia “Con-Divisione” di Chiara Merlino per la regia di Alessandro Manera: “Un affresco divertente, ma dolce-amaro, del conflitto silente tra mondo che ci circonda e oltremondo da noi creato che ci governa, legato alla rete ed ai social-network. Sempre dal palmo della mano. Sempre muovendo un solo dito”.

Ingresso gratuito ad offerta libera.

Per evitare sovrapposizioni con il Falò di San Mauro che si terrà la stessa sera sempre a Diano Castello (Loc. Varcavello), la compagnia si esibirà alle 22.

Dalle 21 il teatro sarà aperto per un momento di convivialità con il cast artistico e tecnico in attesa dello spettacolo.



Sabato 18 andrà in scena la compagnia Fabricateatro (Imperia) con lo spettacolo “Chi dice donna“, mentre il 25 gennaio la Compagnia Stabile di Vallecrosia / Teatro della Luna concluderà la rassegna portando in scena “Il servitor servito“.