Imperia: in 250 per il 'Cimento Invernale' della Befana, uno splendido 'spot' per la città (Foto e Video)

Quasi 250 persone si sono tuffate in mare alla marina di Porto Maurizio. Complice una giornale quasi primaverile, 248 temerari si sono dati appuntamento, questa mattina ad Imperia, presso la Spiaggia d'Oro di Borgo Marina, per l'undicesima edizione del tradizionale cimento invernale.

La manifestazione, organizzata da Balneare Turistica Imperiese e dal Comune di Imperia, è stata animata dal presentatore Gianni Rossi. Erano presenti al festoso evento anche la Protezione Civile Ss. Trinità di Imperia, la Guardia Costiera e la Croce Bianca. Alla conclusione del cimento sono stati offerti cioccolata calda e panettone a tutti i partecipanti. La donna più anziana a tuffarsi nel mare d'inverno è stata Milvia Ramella di 86 anni.

L'Assessore comunale alle Manifestazioni e allo Sport Simone Vassallo: "Il cimento di oggi, che è diventato una consuetudine annuale molto attesa, è stato un grande momento di convivialità. Ci sono tantissime persone in una città che si rivela sempre di più climaticamente positiva ed invidiata da tutta Italia e non solo. Ringrazio, in modo particolare, la Balneare Turistica Imperiese, il gruppo sommozzatori della Protezione Civile, la Croce Bianca d'Imperia e la Capitaneria di Porto, che hanno in sinergia organizzato questo evento, che porta un grande tornaconto per i nostri cittadini e per i numerosi turisti che oggi sono qui ad Imperia".

L'Assessore alla Viabilità del Comune di Imperia Antonio Gagliano ha affermato che: "E’ stata una bellissima giornata, con tante persone che hanno partecipato al cimento. Oggi è stato bel segnale e uno spot per Imperia, una città con 3000 ore di sole. Speriamo che la gente venga sempre di più a trovarci ad Imperia".