Bordighera: grande successo di pubblico ieri per la 'Befana bordigotta', oggi 'Christmas Quest'

Ultimo giorno di un evento magico che ha visto le vie di Bordighera trasformate in un villaggio di luci e colori fantastici, con animazione, musica, laboratori per bimbi, bancarelle e tutti i negozi aperti per l’inizio dei saldi.

Grazie ad una importante collaborazione con il Comune di Bordighera con la squadra della Protezione si è chiusa in bellezza la 29a edizione della ‘Befana Bordigotta’ con l’isola pedonale lungo l’Aurelia invasa di gente, per un grande successo.

Oggi prosegue il ‘Christmas Quest’ nella centrale corso Italia organizzato in collaborazione con Espansione Eventi, una tre giorni di grande successo con stand gastronomici di eccellenza, laboratori per bambini. In Corso Italia per festeggiare alla grande la ‘La Befana’ ti aspetta per ritirare la calza (10-17) con il ‘Truccabimbi’, la ‘Cornicetta per messaggi felici’ (10-14) ed il laboratorio di manualità presso lo stand Robirò.

Dalle 15 animazione con il ‘Cappellaio Matto’ e distribuzione Cioccolata Calda offerta da Coco’s gelateria. Tutti i negozi della città saranno aperti per uno shopping in relax e con occasioni di grandi affari. “La Confesercenti – sottolinea Ino Bonello, presidente provinciale - ha salutato il nuovo anno nel segno delle botteghe tradizionali e della vendita ambulante, un commercio più vero e sincero, che fa vivere le nostre città, che crea posti di lavoro”.