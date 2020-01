Verso il 70° Festival di Sanremo: ecco la lista ufficiale dei 24 ‘big’ e i titoli delle loro canzoni in gara

Nei giorni scorsi i media nazionali avevano svelato i nomi di 22 ‘big’ del prossimo Festival di Sanremo, ma solo questa sera Amadeus ha annunciato la vera rosa annunciando due presenze in più rispetto al previsto. Il direttore artistico e conduttore del 70° Festival ha snocciolato i nomi e i titoli durante la puntata speciale de ‘I soliti ignoti’ dell’Epifania.

Ecco quindi i titoli dei 24 brani in gara al 70° Festival di Sanremo (in aggiornamento): Achille Lauro “Me ne frego”, Alberto Urso “Il sole ad Est”, Anastasio “Rosso di rabbia”, Bugo e Morgan “Sincero”, Elettra Lamborghini “Musica e il resto scompare”, Elodie “Andromeda”, Diodato “Fai rumore”, Giordana Angi “Come mia madre” Le Vibrazioni “Dov'è”, Levante “Tiki bom bom”, Marco Masini “Il confronto”, Michele Zarrillo “Nell'estasi o nel fango”, Paolo Jannacci “Voglio parlarti adesso”, Piero Pelù “Gigante”, Rancore “Eden”, Raphael Gualazzi “Carioca”, Rita Pavone “Niente (resilienza 74)”, Tosca “Ho amato tutto”, Riki “Lo sappiamo entrambi”.

Insieme a loro anche le 8 ‘Nuove Proposte’: Eugenio in via Di Gioia “Tsunami”, Fadi “Due noi”, Fasma “Per sentirmi vivo”, Gabriella Martinelli e Lula “Il gigante d’acciaio”, Leo Gassmann “Vai bene così”, Marco Sentieri “Billy blu”, Matteo Faustini “Nel bene e nel male”, Tecla Insolia “8 marzo”.