Alcuni rimedi per abbassare la pressione sanguigna

Il medico ti ha detto che la pressione sanguigna sta iniziando a diventare un po' alta e che sta prendendo in considerazione di prescriverti un farmaco antiipertensivo? Ma prima vorrebbe che tu provassi ad apportare alcune modifiche al tuo stile di vità. Quali cambiamenti sono davvero efficaci nel ridurre la pressione sanguigna? I seguenti cinque suggerimenti possono abbassare la pressione sanguigna abbastanza da avere un effetto benefico, che può essere sufficiente per evitare, o almeno ritardare, la necessità di assumere farmaci. È importante capire che tutte queste cose comportano cambiamenti a lungo termine delle vostre abitudini in modo che il loro effetto benefico venga mantenuto nel tempo.

Perdere peso

In una persona che è significativamente in sovrappeso, la perdita di peso è il cambiamento che può avere il maggiore impatto sulla pressione sanguigna e sulla salute in generale. Per ogni chilogrammo perso, si stima che la pressione sanguigna scenda di circa 1 mm Hg.

Fare attività fisica regolarmente

Secondo diversi studi, l'attività fisica regolare (ad es. 150 minuti a settimana o circa 30 minuti quasi tutti i giorni) abbassa la pressione sanguigna da 5 a 8 mm Hg nelle persone che la praticano o addirittura evitare l'insorgenza di ipertensione nelle persone la cui pressione è più alta del normale senza raggiungere la soglia di ipertensione.

Seguire una dieta equilibrata e povera di sale

Come con l'esercizio fisico, mangiare meglio può aiutare a ridurre la pressione sanguigna nelle persone con ipertensione e ritardare o prevenire l'insorgenza di malattie nelle persone con pressione leggermente elevata. Il più spesso possibile, mangiare pasti cucinati a casa e preparati con cibi freschi o minimamente lavorati. Preparare i pasti ti consente di controllare meglio la quantità di grassi e sale che mangi.

Smettere di fumare!

Fumare sigarette fa male alla pressione sanguigna e alla salute in generale. E' superfluo dire che il fumo fa male e che può causare il cancro. Smettere è la cosa giusta!

Abbassare il livello di stress

Lo stress occasionale può aumentare la pressione, ma l'effetto svanisce non appena la situazione stressante è passata. Se vivi in ​​uno stato di stress permanente, la pressione del sangue può aumentare cronicamente. Non è sempre possibile eliminare lo stress dalla nostra vita, ma possiamo mettere in atto modi per alleviarlo, ad esempio chiedendo aiuto o delegando compiti o apprendendo tecniche di respirazione o rilassamento.

