Sanremo: 43enne tunisino aggredisce i Carabinieri che lo fermano per un controllo, arrestato

Un 43enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine poiché affidato in prova ai servizi sociali a seguito di condanna per spaccio, è stato arrestato dai Carabinieri con l’obbligo di firma.

L’uomo è stato trovato alla guida di uno scooter senza la patente, nell’ambito dei servizi che il Comando Provinciale ha disposto su tutto il territorio tesi a garantire una più estesa e puntuale vigilanza. E’ stata la pattuglia della sezione operativa della Compagnia, sabato scorso, ha vedere l’uomo mentre imboccava un a strada contromano. All’arrivo dei militari il 43enne ha aggredito uno dei due e quindi è stato arrestato.

Sempre in questi giorni i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento di carcerazione a carico di una donna sanremese, che dovrà restare al proprio domicilio per nove mesi, per una appropriazione indebita commessa nel 2013.