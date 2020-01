Rocchetta Nervina: si lavora senza sosta anche nei giorni festivi per montare il ponte che riaprirà la Sp 68

Sopralluogo del Presidente della Provincia, Domenico Abbo, questa mattina a Rocchetta Nervina, per seguire i lavori di montaggio del ponte che prosegue senza soluzione di continuità ed anche durante queste giornate festive.

Al sopralluogo erano presenti anche il sindaco di Rocchetta, Marco Rondelli, e il consigliere provinciale Enrico Ioculano. Al momento non è ancora certa l’apertura del 10 gennaio di cui si è parlato nei giorni scorsi, visto che dopo la fine del montaggio, serviranno anche tutti i collaudi del caso.

Non è comunque da escludere che si possa far aprire alle auto, con un provvedimento di urgenza. Comunque i lavori proseguono regolarmente ed in modo spedito. C’è grande fiducia in queste ore in val Nervia sull’apertura della strada, anche se questa dovesse ritardare di qualche ora o giorno.