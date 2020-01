Epidemia di gastroenterite in Costa Azzurra: sotto accusa le ostriche della Bretagna

Un'epidemia di gastroenterite rischia di mettere in ginocchio gli allevamenti di ostriche della costa nord-occidentale della Francia. Come scrive l’agenzia Ansa, infatti, le autorità sanitarie hanno vietato la pesca e la vendita di ostriche nella baia intorno a Mont-Saint-Michel e in altre zone di allevamento fino a nuovo avviso, un'area divisa tra Bretagna e Normandia. Lo riporta il Guardian.

Il divieto è stato deciso dopo la scoperta del 'norovirus', un bacillo della gastroenterite nei molluschi ed è il quinto dopo ad essere annunciato da metà dicembre e che ha colpito anche la Costa Azzurra. Gli allevatori danno la colpa della diffusione del virus all'inquinamento lungo la costa dovuto al cattivo trattamento delle acque reflue e hanno chiesto alle autorità locali di indagare sulle cause.

Secondo il comitato regionale dei produttori, quasi la metà degli allevamenti di ostriche nella regione della Bretagna meridionale - 150 su un totale di 330 - sono colpiti dai divieti.