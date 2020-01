Dolceacqua: nuove affermazioni sui social da Valerio De Villa "Dopo il furto del cane mi ha anche denunciato"

E’ arrivata la denuncia per diffamazione, istigazione e minacce per Valerio De Villa, che nei giorni scorsi aveva invece denunciato sui social network che chi gli aveva venduto il suo cane, lo aveva preso in un momento in cui era fuggito da casa e di non volerlo restituire.

De Villa aveva già affermato sui social di essere stato praticamente defraudato ed oggi torna a parlare del problema, annunciando di essere stato denunciato per diffamazione. “È ironico – scrive - tu che dovresti tutelare gli oppressi sei l’oppressore”.