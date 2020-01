Arma di Taggia: lanciano petardo su alcuni rifiuti della mareggiata e parte l'incendio

Sembra che ci sia l'esplosione di un petardo dietro l'incendio di diverso materiale legnoso ammucchiato in una zona del lungomare di Arma di Taggia. In tanti ieri mattina sui social avevano segnalato l'invasione di una fitta coltre di fumo.



In molti hanno pensato che qualcuno avesse deciso di dare fuoco ai rifiuti, arrivati con l'ultima piena del torrente Argentina, con l'intenzione di eliminarli. Una supposizione che tuttavia non ha trovato riscontri nella realtà.

Stando ad una prima ricostruzione, sembra che la notte precedente qualcuno avesse lanciato un petardo sulla catasta di rifiuti ammucchiati, in attesa di essere correttamente smaltiti. Alcune folate di vento verso sera avrebbero poi alimentato le fiamme che hanno scatenato l'incendio, sufficientemente grande da rendere necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Guardia Costiera.



La questione è stata segnalata perché le fiamme hanno causato non pochi disagi a chi si trovava a passeggio sul lungomare. L'accaduto sembra riconducibile ad una brava di qualche ragazzino e per fortuna non ha causato danni.



Per la foto si ringrazia un nostro lettore (ndr)