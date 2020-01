Taggia: centinaia di persone per la Befana vien dal mare, la terza edizione è un successo. Oggi pomeriggio ancora festa ad Arma (Foto)

Sabato, il lungomare di Arma di Taggia è stato invaso da centinaia di persone per la terza edizione de 'La Befana vien dal mare'. Il tradizionale appuntamento per le famiglie, organizzato dal collettivo di Arma Pesca, con l'aiuto del gruppo Levà C'è, ha visto il coinvolgimento di tanti volontari ed una risposta entusiasta da parte dei bambini.



Per dare un'idea del successo dell'iniziativa, nel corso della manifestazione sono stati consegnati più di 500 sacchetti di caramelle ed usati 60 panettoni accompagnati da 50 litri di cioccolata calda distribuita dalla Protezione Civile di Taggia, oltre a 5 chilogrammi di farina per le frittelle calde. L'appuntamento ha visto la presenza anche di numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale che da sempre sostengono questo appuntamento, come gli assessori Espedito Longobardi e Barbara Dumarte.



Questa terza edizione è stata caratterizzata da una importante novità. Quest'anno la befana oltre a distribuire dolci ai bimbi, ha portato anche due regali, un drone ed un gioco per il karaoke. I premi sono stati sorteggiati e sono stati donati ad un bambino ed una bambina.



C'è grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in particolare dal 'patron' Graziano Farina che non ha mancato di ringraziare una ad una tutti i volontari delle numerose realtà associative che ogni anno contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione. Una collaborazione sottolineata anche dagli amministratori comunali che hanno rimarcato come questo genere di manifestazioni rappresentino nel migliore dei modi lo spirito di una comunità unita e forte.



La Befana non è ancora volata via nel cielo di Taggia e oggi sarà protagonista di una nuova visita. Infatti, oggi pomeriggio, lunedì 6 gennaio, alle 16, passerà al teatro della Chiesa Sant'Antonio per il concerto banda Pasquale Anfossi e poi, alle 17, sarà al Conad di Arma dove è attesa per un'altro pomeriggio di festa.