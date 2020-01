Sanremo: il Comune disdice l'accordo con la app 'Junker', ecco le prime proteste dei residenti

Da inizio anno il Comune di Sanremo non fa più parte del circuito dell'app 'Junker', molto utilizzata dai cittadini per ottenere tutte le informazioni utili per la raccolta differenziata.

Qualche anno fa era stata presentata in pompa magna come la soluzione a tutti i malintesi del servizio, orari, informazioni utili, e soprattutto una praticissima funzionalità che permetteva di sapere come conferire ogni rifiuto. Ma da inizio 2020 è tutto finito.

Alla redazione ha scritto il nostro lettore Gianni Ballabeni: “L'applicazione Junker mi segnala che il comune di Sanremo non ha rinnovato l'adesione al servizio. Peccato perché era un buon servizio e funzionava ottimamente, ma si sa che quando qualcosa funziona a dovere arriva qualcuno a interromperla. Credevo che fosse compreso nella TARI ma probabilmente dobbiamo pagarcelo a parte”.