Sanremo: al via il 2020, il Sindaco Biancheri "Tra i tanti progetti punto molto sul parcheggio di piazza Eroi Sanremesi"

Terminato il 2019 a Sanremo si guarda con fiducia all’anno nuovo anche in funzione della positività che ha regalato il Capodanno e la presenza di molti turisti in più del precedente. Ovviamente ci sono molti progetti che vogliono ancora migliorare la città dei fiori ed il Sindaco Alberto Biancheri ha le idee chiare per il futuro.

“Progetti ce ne sono tanti – ha detto il primo cittadino matuziano - sia nell’ordinario ma soprattutto quelli straordinari. Sicuramente uno di quelli a cui tengo particolarmente è quello del parcheggio sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi con l’intera riqualificazione della piazza. Un progetto che, tra l’altro, nei prossimi giorni verrà depositato in Comune. Senza dimenticare la continuazione del parco ‘Franco Alfano’ per il quale è stato portato il secondo lotto e poi vedrà il lavoro legato al palco ed al verde. Il 20 gennaio si va in conferenza dei servizi per il porto vecchio mentre nei giorni scorsi è stata appaltata tutta l’area adiacente a Pian di Poma, con un progetto legato alla riqualificazione della zona”.

Ma Biancheri conferma l’importanza di un progetto ‘globale’ in tema di infrastrutture con tutta la Liguria: “Il mio auspicio per il 2020 ma anche per i prossimi anni è che questo territorio possa pensare ad un progetto globale incentrato sulle infrastrutture non solo per Sanremo ma per tutto il Ponente, legato alla viabilità. Abbiamo vissuto le ‘allerte’ di dicembre e vediamo i problemi sulla Savona-Torino. Possiamo fare tutti i progetti del Mondo nella nostra città, ma se non risolviamo i problemi di viabilità per chi vuole venire da noi, diventano inutili perché non possono esprimere quella forza e potenzialità per creare i posti di lavori necessari per il territorio.