Epifania 2020: tutti gli eventi in programma oggi, una festa della Befana in Riviera per grandi e piccini

“L’Epifania tutte le feste le porta via…” è il noto proverbio popolare che si riferisce al viaggio che i Re Magi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, intrapresero da Oriente per arrivare a Betlemme per portare al Bambin Gesù oro, incenso e mirra, ma non sapevano come arrivarci. Allora bussarono alla porta di una vecchietta e la invitarono a unirsi a loro, però lei rifiutò. Anche senza il suo aiuto, i Re Magi il 6 gennaio arrivarono a Betlemme e omaggiarono Gesù. A quel punto la vecchina, pentitasi di non averli seguiti, dopo aver preparato un cesto di dolci, si mise a cercarli. Ma inutilmente… non incontrò mai più né i tre sapienti né il Bambinello. E così cominciò a bussare ad ogni casa che trovava lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Da quel giorno sono passati millenni ma la Befana non si è mai arresa e cerca ancora il bambino speciale portando con sé i doni ma anche la fine delle feste…

Ma tornando a bomba nel 2020, ecco dove possiamo portare oggi i nostri bimbi per trascorre al meglio questa giornata che chiude il lungo periodo delle feste.

Ad Imperia tutto è pronto per l'11ª edizione del Cimento dell'Epifania. L'appuntamento alle 11 presso la Spiaggia d'Oro a Borgo Marina. Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 9.30. Durante l'evento, organizzato dalla Società Balneare Turistica Imperiese con la collaborazione del Comune di Imperia, spazio anche ad animazione musicale, divertimento e cioccolata calda.

Dalle 15.30, in calata Cuneo, torna ‘Salviamo la Befana’, il tradizionale appuntamento organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia in collaborazione con il Comitato San Giovanni. All’appuntamento saranno presenti i mezzi dei Vigili e il Comitato offrirà cioccolata calda a tutti i partecipanti. Durante la giornata dedicata ai bambini e a una befana un po' speciale, saranno raccolte offerte per l'Associazione ‘Il Cuore di Martina Onlus’.

A Sanremo la Befana farà capolino al Mercato annonario a partire dalle ore 10, una vera e propria festa accompagnata da giochi e intrattenimento per i bambini.

Alle 14.30 la vecchina si sposterà in piazza Colombo accompagnata da alcuni mezzi dei Pompieri e anche qui donerà ai più piccoli numerose calze contenenti dolcetti vari. L’appuntamento sarà animato da giocolieri, che intratterranno grandi e piccini con giochi e tanto divertimento.

'Befana arriva con 'la verde' ed i pompieri' è il titolo dell’evento che ogni anno viene proposto in piazza del Comune a Ventimiglia (ore 10/16) caratterizzato dall'esposizione di numerosi mezzi di soccorso, percorsi a tema, stand didattici, gonfiabili e giochi per bambini. Il clou sarà nel primo pomeriggio: alle 15 con la pesca di beneficenza e alle 15.30 con l'arrivo della befana che porterà dolci sorprese a tutti i bimbi.

E se alle 15 la vecchina approderà alla Piccola di Ospedaletti dove distribuirà caramelle e panettone con il supporto dell’associazione ‘U Descu Spiaretè’, alla stessa ora a Vallecrosia si calerà dal Palazzo Comunale portando caramelle a tutti i bambini.

Se la città di Bordighera ha già iniziato nei giorni precedenti a festeggiare la Befana con mille magie e tante occasioni di shopping tramite la 29ª edizione della ‘Befana bordigotta’, oggi conclude questa ‘maratona’ ancora con tanto shopping grazie all’inizio dei saldi ma ancora con molteplici eventi in corso Italia per i più piccoli: dalle 10 alle 17 ‘La Befana’ ti aspetta tutti i bimbi per ritirare la sua calza, dalla 10 alle 14, si terrà un laboratorio di manualità presso lo stand Robirò dal titolo ‘Cornicetta per messaggi felici’ e alle 15, appuntamento con il Cappellaio Matto e con distribuzione Cioccolata Calda. Ospite d’Onore sarà Olaf, il simatico pupazzo di neve della Disney.

Una befana un po’ particolare è quella che approderà alla stazione di Taggia, e più in particolare nei locali della sede del Museo Nazionale dei Trasporti/D.L.F Ventimiglia, con la seconda edizione della ‘Festa della Befana’ nell’ambito dei festeggiamento per il secondo anno di vita del Museo. L’apertura straordinaria alle ore 15 è dedicata ai più piccoli dove si saluterà l’arrivo della Befana con il treno delle 15.37.

Negli spazi espositivi del M.N.T. si trovano reperti ferroviari, strumenti, cimeli storici di ogni genere, fotografie, oggettistica ed un Simulatore della cabina di guida di un Locomotore tipo E 656 funzionante, e anche due grandi plastici ferroviari vintage funzionanti ed alcuni diorami compreso uno riproducente la Funivia Sanremo/San Romolo/Monte Bignone.

Dopo aver elencato gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, ecco altri interessanti proposte:



Nel Teatro della Chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio a Taggia è in programma alle 15.30 il ‘Concerto dell'Epifania’ con la Banda Cittadina Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. In programma musica in omaggio a Mina e a Federico Fellini.

Nella Chiesa Luterana di Sanremo (alle 17) protagonista sarà la Giovane Orchestra Note Libere con il ‘Concerto delle Feste’.

Gli eventi organizzati dall’Assessorato al Turismo di Sanremo terminano oggi con due appuntamenti: alle 17 in Piazza dei Dolori nel centro storico si potranno ascoltare ‘I Cori Cerianaschi nella Pigna’. Alle 17.30 in via Matteotti artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ offriranno al pubblico con ‘Aspettanfo il Festival’ un repertorio che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale.

A corollario della cerimonia di premiazione del 23° Concorso Presepi Poveri in programma alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Michele di Ventimiglia, si terrà un concerto di musica classica a cura del Maestro Andrea Verrando, al clavicembalo, e della Soprano Melissa Briozzo con musiche di Vivaldi, Schubler, Bach, Zipoli, Hendel, Haydn.

Per chi vuole invece trascorre qualche ora all’aria aperta cosa c’è di meglio di un’escursione nel nostro entroterra? Ecco quindi due suggerimenti per gli amanti di questa disciplina: alle 8.30 partirà da Taggia un’escursione alla scoperta dei ‘piloni’ dell’Alpe di Baudo in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (info 391 1042608). Sempre alle 8.30 l’associazione Monesi Young propone una ‘Ciaspolata in quota’ in Alta Valle Argentina. Il punto di ritrovo è fissato al Rifugio di Realdo, frazione di Triora (info 339 1183146).

È il giorno dell'Epifania, Sanremo News e Imperia News si fermano per 24 ore. Le due redazioni augurano ai propri lettori una giornata di serenità e riposo.

Saranno comunque garantite le informazioni di fondamentale importanza.

L'aggiornamento delle notizie riprenderà regolarmente domani.