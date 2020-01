Bordighera: al via l'11 gennaio i 5 incontri gratuiti per il 'massaggio infantile' con il Consultorio Familiare

Inizieranno l'11 gennaio i 5 incontri gratuiti dedicati al massaggio infantile, organizzati dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ogni sabato la dott.ssa Elisa Soleri, pedagogista, insegnante AIMI, spiegherà ai genitori questa antica pratica presente in molte culture.

Non si tratta solo di una tecnica, ma di un modo di "stare" con il proprio figlio, stimolando, con il tocco della mamma e del papà lo sviluppo sensoriale e cognitivo, il rilassamento, il benessere, e favorendo la risoluzione dei dolori dovuti alle coliche gassose, alla crescita ed alla dentizione. L'aspetto più importante del ‘Massaggio Infantile’ è comunque la positiva ricaduta che ha sullo sviluppo della relazione genitore-bambino, favorendo positivamente quello ‘stare insieme’ sul quale si fonderà tutta la relazione educativa fino all'età adulta.

Il corso prevede 5 incontri dalle 10.30 alle 12, ogni sabato presso l'ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143. Solo 8 i posti disponibili. Chi fosse interessato può prenotarsi on line sul sito www.consultoriofamigliareventimigliasanremo.it oppure inviando un sms al 3271412875. Gli iscritti verranno ricontatati per la conferma e le necessarie informazioni.