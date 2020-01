Si chiude senza particolari problemi di viabilità il weekend dell'Epifania. Sulla A10 non si segnalano code o intasamenti, il traffico scorre regolare sia in direzione Genova per chi sta rientrando verso Nord, che in direzione Francia.

Le condizioni delle nostre autostrade oltre alle note problematiche delle ultime settimane destavano più di qualche preoccupazione in vista delle vacanze di Natale e di fine anno.