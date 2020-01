Un nostro lettore, Gabriele, ci ha scritto per ringraziare il gestore del negozio di fotografia Rao, in via Martiri a Sanremo:

“Vorrei ringraziarlo per avermi aiutato qualche giorno fa a risolvere un piccolo problema sulla mia macchina fotografica. Una persona capace e disponibile che con gentilezza mi ha risolto un piccolo problema si, ma che mi avrebbe certamente rovinato il resto della vacanza. ce ne vorrebbero tanti di negozianti capaci e disponibili come lo è stato lui”.