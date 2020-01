Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 6 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 6 GENNAIO



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sulla Via dei Re Magi’: ultimo giorno del’esposizione di Presepi artigianali lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

10.30. Arriva la Befana!!! con l’intrattenimento di Festiamo al Mercato Annonario

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana nel quartiere dalla Foce

16.30. ‘La Befana Benefica’ a cura del Lions Club Sanremo e Vigili del Fuoco Sanremo. Piazza Colmbo

17.00. ‘Concerto delle Feste’della Giovane Orchestra Note Libere nella Chiesa Luterana

17.00. ‘I Cori Cerianaschi nella Pigna’. Piazza dei Dolori nel centro storico

17.30. Spettacolo musicale ‘Aspettando il Festival’: artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ offrono al pubblico un repertorio che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale. Via Matteotti

20.30. Cena a base di piatti valdostani e liguri preparati dai rispettivi chef regionali. Ristorante Biribissi del Casinò

IMPERIA

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

11.00. Cimento dell'Epifania a Imperia (11esima edizione) con animazione musicale, divertimento e cioccolata calda. Spiaggia d'Oro a Borgo Marina (iscrizioni in loco dalle h 9.30)



15.30. ‘Salviamo la Befana’: tradizionale appuntamento organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia in collaborazione con il Comitato San Giovanni. Presenti mezzi dei Vigili del Fuoco, pompieropoli e l'immancabile merenda offerta dal Comitato San Giovanni: cioccolata calda per tutti. Calata Cuneo

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

VENTIMIGLIA



10.00-16.00. La Befana arriva con ‘La Verde’ e i ‘Pompieri’: esposizione di ambulanze e camion dei Pompieri + percorsi a tema + stand didattici + gonfiabili ed animazione. Alle 15, pesca di Beneficenza + alle 15.30, arrivo della Befana e dolci sorprese. Piazza del Comune

15.30. Cerimonia di premiazione della 23esima del Concorso Presepi Poveri + concerto di musica classica a cura del Maestro Andrea Verrando, al clavicembalo, e della Soprano Melissa Briozzo con musiche di Vivaldi, Schubler, Bach, Zipoli, Hendel, Haydn. Chiesa di San Michele

VALLECROSIA

10.00. Befana 2020: manifestazione dedicata ai bambini in Piazza della Libertà

15.00. La Befana si cala dal Palazzo Comunale portando caramelle a tutti i bambini + pesca di beneficenza + esposizione mezzi dei Vigili del Fuoco e della Croce Verde Intemelia con ‘l'ambulanza dei pupazzi’

BORDIGHERA



10.00-17.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’: La Befana’ ti aspetta per ritirare la tua calza Trucca bimbi dalle ore 10 alle 17 + ‘Cornicetta per messaggi felici’ Laboratorio di manualità presso lo stand Robirò dalle ore 10 alle 14 + alle ore 15, Animazione con il Cappellaio Matto e distribuzione Cioccolata Calda a cura della gelateria CoCo’s Bordighera. Ospite d’Onore: Olaf. Corso Italia

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)



15.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Ritrovo all’ingresso della Villa nel centro storico, info 0184 265556



OSPEDALETTI

15.00. ‘Arriva la Befana’: distribuzione di caramelle e panettone a cura de U Descu Spiaretè. A seguire, alle ore 16, pomeriggio danzante. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

8.30. Escursione alla scoperta dei ‘piloni’ dell’Alpe di Baudo con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Taggia, info 391 1042608

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



15.00. Festeggiamenti del secondo compleanno della locale sede del Museo Nazionale dei Trasporti/D.L.F Ventimiglia. Locali della Stazione di Taggia-Arma



15.30. Concerto dell'Epifania della Banda Cittadina Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Omaggio a Mina (1940 – 2020) e Federico Fellini (1920 – 2020). Teatro della Chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio, ingresso libero

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-17.00. Trofeo dell'Epifania, 27ma edizione - Tiro con l'arco - Campionato Regionale. Palestra Comunale

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00. ‘UpArteNatale’ (4a edizione), ‘Evviva la Befana’: festa per i bambini. UpArte Badalucco Art Gallery, piazza Duomo (più info)

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (ultimo giorno della prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese

10.00. Mercatino di cambio e scambio dell’usato + consegna ai partecipanti dei Presepi Itineranti un attestato di partecipazione. Piazza Marconi

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



DOLCEDO



15.00. Premiazione della 6a edizione della mostra-concorso dei presepi trasportabili ‘Segui la Stella’ organizzato dalla Parrocchia San Tommaso nell’oratorio di San Carlo (31 presepi partecipanti) + premiazione della 4a rassegna ‘Alberi di Natale per le vie del Borgo’ organizzata dalla Associazione ‘U Casô Növu’ (48 alberi partecipanti). Salone San Domenico

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



PIGNA



11.30 & 14.30. Festa della Befana + aperitivo dell’Epifania (h 11.30) + arrivo della Befana in Piazza XX Settembre (h 14.30)

TRIORA

8.30. Ciaspolata in quota: un fine settimana in Alta Valle Argentina per iniziare l’anno sulla neve a cura dell’associazione Monesi Young (10 euro). Ritrovo al Rifugio di Realdo, info 339 1183146



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

