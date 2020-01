Ventimiglia: per il Sindaco Gaetano Scullino il 2020 sarà l'anno del rilancio per la città di confine (Video)

Anche il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha tracciato la strada del 2020 appena iniziato, per lavorare al rilancio della città di confine. Tanti progetti in mente all’Amministrazione comunale, con alcuni punti focali molto importanti.

“Il 2020 – ha detto Scullino - sarà l’anno del rilancio, perché inaugureremo finalmente il porto dopo la grande attesa. Ho avuto l’onore di posare la prima pietra nel 2008 ed ora siamo arrivati all’inaugurazione. Ma ci sarà anche il rilancio del centro storico, che sarà una parte trainante del turismo della città ed è per questo ci stiamo attrezzando per investire. Il nostro punto di riferimento è il ponente della città e le sue zone ferroviarie. Quest’anno firmeremo il nuovo accordo di programma che ci lega per i prossimi 5 anni e speriamo che le ferrovie vadano avanti con la sdemanializzazione mettendo in vendita i terreni (circa 35 ettari) molto appetibili per i privati, nazionali ed internazionali”.

Un progetto importante è anche quello legato alla viabilità: “Pensiamo anche alle grandi infrastrutture che Ventimiglia aspetta da anni, come parcheggi e viabilità a monte. Sarà una scommessa ma noi ci crediamo e siamo positivi su questo argomento, per risolvere l’annoso problema del traffico in città. Dobbiamo offrire ai nostri turisti, ma anche ai residenti, maggiore tranquillità nel girare e nel parcheggiare”.

Scullino pensa anche alla sicurezza di cittadini e turisti: “Vogliamo lavorare sulla percezione di insicurezza che deve diminuire sempre di più e siamo certi che, insieme alle forze dell’ordine, ci adopereremo per rendere Ventimiglia più sicura, accogliente e vivibile. Lo faremo con grande senso di grande responsabilità, perché riconosciamo che la fiducia che ci è stata data dobbiamo meritarcela. E ce la meriteremo in 5 anni”.