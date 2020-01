Pieve di Teco: gli auspici per il 2020 del Sindaco “Dovremo sistemare i danni ma ci sono buone speranze per il territorio” (Video)

“Sarà un anno importante perché dovremo sistemare tutte le cose danneggiate alla fine del 2019. Ma sarà anche un anno in cui mettere a frutto i lavori che aspettiamo da tempo. L’auspicio è quello di vedere un territorio coeso ed unito, che prova ad andare avanti in un futuro più roseo”.

Lo ha detto il Sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, nel fare gli auguri ai suoi concittadini ed a tutti quelli della Valle Arroscia ed Impero, per l’anno appena iniziato. Il primo cittadino pievese confida nel nuovo anno: “Nel 2020 dovremo avere questa nuova linfa su trasporti, scuola e sanità con miglioramenti tangibili per chi vive da noi. Speriamo che questo territorio che possa vivere in modo dignitoso e che possa essere vivo ed attrattivo”.