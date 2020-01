Vallecrosia: “Favole d'Inverno” questa sera alla sala polivalente con il circolo 'Reading & Drama'

Questa sera, per festeggiare la notte dell'Epifania, alle 21 il salone polivalente comunale ospiterà l'evento dal titolo “Favole d'Inverno”. Sul palco il gruppo di Lilia De Apollonia, il circolo 'Reading & Drama'.

Nuove fiabe, mai recitate prima, teatralizzate dalla regista Lilia De Apollonia. “Il recente successo delle favole al teatro di Ventimiglia sta a significare che il pubblico ama il genere con musica dal vivo e fiabe a teatro, specie nei periodi di festa” dichiarano gli organizzatori.

Gli interpreti sono gli amici del circolo che da anni formano un gruppo affiatato con attori per passione da tutta la provincia. Per questo evento gratuito voluto dal Comune di Vallecrosia per chiudere le festività saranno in scena otto attori e un maestro chitarrista, anche cantante e compositore.

Gli attori in scena: Paola Bruno, Paola Giolli, Shandy Gallace, Enza Manna, Graziella Tufo, Marco Corradi, Toto Visconti. Testi liberamente adattati dalla regista da Calvino, Benni, Rodari, e due racconti da autori stranieri. Il musicista, chitarra e voce, è Carlo Ormea, che eseguirà arie e temi legati al mondo favolistico. Tutti gli attori saranno in costume, per rievocare atmosfere romantiche, sognare e riflettere. Una serata per un pubblico di ogni età, parcheggio sul vicino solettone, in pieno centro.

Ingresso libero.