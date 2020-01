Sanremo: si è chiusa con successo la rassegna “70 anni in 7 giorni” dedicata alla storia del Festival della Canzone di Sanremo.

Si è chiusa fra gli applausi la rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, che ha ripercorso la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

Un pubblico numeroso si è divertito ascoltando le più belle canzoni dell’ultimo decennio della manifestazione eseguite con grande bravura da Christian G. e la sua band, che nell'occasione ha assunto il nome di Thefioristi e composta da Davide Zappia chitarra, Lois Fasano batteria, Al Tower basso e Carlo Ormea alle tastiere

Il concerto anche in questa occasione prevedeva all’interno gli interventi del giornalista Claudio Porchia che ha raccontato episodi della storia del festival e sul contesto sociale del periodo intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con domande e quiz sul Festival.

L’ultimo decennio ha visto un nuovo e significativo cambiamento delle canzoni proposte, un consolidamento della formula della gara con il numero dei partecipanti alla sezione Campioni che torna a 20; vengono abolite le eliminazioni, nessuna distinzione degli artisti in sezioni; viene ripristinata la sezione Nuove proposte. Il mattatore è Carlo Conti con tre conduzioni, ma per la prima volta le donne hanno un ruolo significativo fra i conduttori. Antonella Clerici presenta da sola l’edizione 2010 Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, M. Hunziker e Virginia Raffaele brillano nel ruolo di co-conduttrici. Sono gli anni di Baglioni e Morandi.

Grazie al Comune di Sanremo ed in particolare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, il Festival della Canzone con questa rassegna è diventato un grande protagonista delle manifestazioni natalizie.

Tutto è pronto per celebrare con Amadeus la settantesima edizione della kermesse e in particolare la terza serata dedicata alla reinterpretazione, da parte dei cantanti in gara, di alcuni dei brani che fanno parte della storia del Festival di Sanremo.

La rassegna “70 anni in 7 giorni” ideata e prodotta da Simona De Melas, grazie alla sua formula innovativa che abbina musica a racconti e che propone un originale storytelling della manifestazione, si è conquistata un meritato successo di pubblico e di critica. C’è sempre un grande interesse per questa manifestazione, accompagnato da una curiosità, che va oltre la settimana della gara, ed insieme c’è anche un forte desiderio di sentire raccontarne la storia, di ricordarne episodi simpatici, personaggi famosi e popolari melodie.