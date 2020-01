70° Festival di Sanremo: la giornalista Rula Jebreal non ci sarà, i vertici Rai preferiscono evitare le polemiche

La giornalista italo-palestinese Rula Jebreal non sarà al 70° Festival di Sanremo. I vertici Rai nelle ultime ore avrebbero detto ‘no’ alla proposta di Amadeus di portare a Sanremo la giornalista italo-palestinese, per discutere anche di attualità e non solamente di musica e spettacolo.

Un’ospitata che aveva già scatenato qualche polemica a seguito dell’annuncio dell’accordo dato da Dagospia qualche settimana fa. Ora il passo indietro di corso Mazzini. Al momento non sono arrivate motivazioni ufficiali da parte della Rai anche se alcuni media nazionali riferiscono che si sia trattato di una “questione di opportunità”.