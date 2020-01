Luce blu: un nuovo pericolo dell'era digitale

Oggi viviamo in un mondo completamente digitale fatto di immagini e video. Molte persone mentre navigano in Internet guardano addirittura un programma in televisione. I dispositivi elettronici a cui abbiamo accesso oggi sono per lo più dotati di tecnologia di retroilluminazione a LED. Questa tecnologia aiuta a migliorare la luminosità e la chiarezza, ma emette onde di luce molto forti che ci espongono sempre di più ai pericoli della luce blu.

Questa luce è composta da luci blu-turchese e luci blu-viola. Il cristallino filtra una parte, mentre l'altra penetra in profondità nell'occhio e raggiunge la parte centrale della retina che gestisce il 90% delle informazioni visive che il nostro occhio riceve. Tra le altre cose, la luce blu colpisce la retina con più potenza rispetto ad altri tipi di luce. Poiché la luce blu è onnipresente nelle nostre vite, siamo esposti per lungo tempo a questi raggi luminosi e ciò può causare danni oculari dannosi a lungo termine.

Fare un passo indietro per evitare qualsiasi contatto con uno schermo è praticamente impossibile. Le nuove tecnologie stanno quindi contribuendo a proteggere i nostri occhi e a rilevare in modo più efficace i segnali di allarme dei problemi legati alla vista. In particolare, sono stati sviluppati gli occhiali anti luce blu per non affaticare gli occhi durante le sessioni al PC e non solo. Come ci ha spiegato Mauro Piras, cofondatore di Nowave, un'azienda giovane e dinamica di Genova, specializzata in occhiali da computer con filtro luce blu: “l'utilizzo di occhiali da riposo con lenti appositamente trattate e dotate di un filtro luce blu, sarà un valido aiuto alla vista, perché consentiranno di non affaticarla eccessivamente. Queste lenti consentono di ridurre l'azione dei raggi blu e i riflessi sulla lente, ma soprattutto miglioreranno il contrasto e il comfort visivo”.

Gli occhiali dell'azienda Nowave, oltre a essere dotati di un filtro luce blu, hanno delle lenti anti graffio, anti appannamento, anti UV, antiriflesso HMC e sono adattabili a qualsiasi genere di montatura, sia per occhiali neutri che graduati.