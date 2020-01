I sacchetti di carta e le stoviglie monouso sono l'unica consapevolezza ambientale da percorrere

I sacchetti di carta oggi rappresentano l'alternativa ecologica ai sacchetti di plastica. Sono elaborati in modo così robusto che possono anche essere utilizzati più volte. La carta con cui sono prodotti proviene dal legno, una materia prima rinnovabile. Se si auspica in un futuro più vivibile e meno inquinato, i sacchetti di carta ci richiamano alla consapevolezza ambientale da percorrere. I sacchetti possono essere grandi, piccoli, con manici e molto altro ancora. Indipendentemente dal tipo di sacchetti di carta che sceglierete, ognuno sarà di alta qualità e pertanto sarà possibile utilizzarli in modo sicuro più volte, il che li rende ancora più rispettosi dell'ambiente. Un sacchetto di carta è più di un semplice contenitore di trasporto per i vostri prodotti, infatti potrà essere riutilizzato molte volte garantendo robustezza e comodità di utilizzo. Ma non è tutto! Se desiderate fare pubblicità alla vostra attività potrete personalizzare i sacchetti con il vostro logo.

Anche le Stoviglie Monouso sono rispettose dell'ambiente, infatti sono per lo più realizzate con sottoprodotti o anche prodotti di scarto. Nel corso degli anni si sono evolute enormemente e oggi, grazie alle nuove tecnologie, ecologia e praticità coesistono. Le stoviglie usa e getta sono molto comode soprattutto per eventi di grandi dimensioni con molti ospiti o nella ristorazione professionale, ma anche nel caso di una festa privata o di uno spuntino nel parco. Se poi desiderate promuovere un evento, pubblicizzare un'associazione, diffondere l'immagine del vostro logo pubblicitario, considerate la possibilità di personalizzare oggetti monouso di ogni genere, dalla tazza alla tovaglia, dalla ciotola al bicchiere e molto altro ancora. Questi oggetti ecologici e di design vi renderanno degli ospiti coscienziosi e rispettosi dell'ambiente. Ci sono stoviglie monouso adatte a tutte le tasche e tutte le esigenze: adesso tocca a voi aiutare il nostro pianeta a restare più pulito!