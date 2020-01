Santo Stefano al Mare: sub 65enne muore al termine di un'immersione al largo

Tragedia in mare questo pomeriggio di fronte a Santo Stefano. Un sub 65enne originario di Milano è morto colto da un malore al termine di un'immersione.

Pare che l'uomo si trovasse insieme ad altri sommozzatori per un'immersione nella zona della secca, molto famosa nel mondo del diving. Una volta risalito in superficie il 65enne avrebbe comunicato con i presenti per dare l'ok ma, poco dopo, le sue condizioni sarebbero improvvisamente precipitate.

Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte del personale del 118. Il 65enne è morto stroncato da un malore una volta arrivato in Ospedale a Sanremo. Sul caso sta indagando la Capitaneria di Porto di Imperia.