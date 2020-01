L'operazione 'Alto Impatto' della Polizia si chiude con interventi per violenze domestiche, spaccio e pericoli per l'ordine pubblico

Si è conclusa l’operazione 'Alto Impatto' della Polizia pianificata per le festività e che ha previsto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine, equipaggi che operano in sinergia con la volante e rappresentano una significativa risorsa strategica, una task force di intervento rapido, anche con compiti di polizia amministrativa e l’intensificazione dell’attività di “intelligence”.

In questo fine settimana gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per sedare una lite familiare a seguito della segnalazione di una donna che era stata intimorita dall’atteggiamento del marito rincasato in evidente stato di alterazione alcolica. L’intervento dei poliziotti ha consentito che la situazione non degenerasse ulteriormente, riportando la calma tra i coniugi. Sono state inoltre identificate 146 persone, controllati 43 veicoli ed effettuati 11 posti di controllo.

La Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria atta a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 un marocchino di 27 anni a seguito di una perquisizione domiciliare e personale che ha consentito di rinvenire e sequestrare 6 grammi di marijuana e oltre 4 mila euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato anche denunciato ai senti del Testo Unico Immigrazione, in quanto inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione ha avviato la procedura amministrativa finalizzata al rimpatrio.

Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno controllato sette esercizi commerciali della città, non riscontrando anomalie o irregolarità. Sul fronte delle misure di prevenzione, sulla scorta degli accertamenti degli agenti della Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio e un avviso orale nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.