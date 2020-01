18enne cade sull'Alta Via dei Monti Liguri, mobilitazione di soccorsi tra il rifugio Sanremo e il passo del Garlenda

Mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio sull'Alta Via dei Monti Liguri tra il rifugio Sanremo e il passo del Garlenda. Un 18enne è caduto e non è più stato in grado di proseguire sulla propria strada. Il giovane sarebbe scivolato a causa del ghiaccio mentre si trovava in compagnia del padre.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati Vigili del Fuoco, ambulanza e Soccorso Alpino. In volo anche l'elisoccorso di Cuneo. Il giovane è cosciente, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate piuttosto complicate per via della zona impervia.

Una volta recuperato, il giovane è stato trasportato in elicottero in codice 'rosso' all'ospedale 'Santa Croce' di Cuneo. Ha riportato un trauma cranico e facciale.