CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 5 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film proiettato in quasi tutte le sale della Provincia di Imperia

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- TOLO TOLO – 11.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STAR WARS - L'ASCESA DI SKYWALKER - 15.30 - 18.00 – di J.J. Abrams - con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac – Azione/Avventura/Fantastico - "Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai…”

Voto della critica: ****

- TOLO TOLO – 20.30 - 22.30 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PLAYMOBIL: THE MOVIE – 15.15 – di Lino Disalvo - con le voci di J-Ax e Cristina D'Avena – Animazione/Avventura/Commedia - "Charlie e Marla sono fratello e sorella. Quando Charlie scompare inaspettatamente nell'universo animato dei Playmobil, Marla deve intraprendere una missione per riportarlo a casa. Durante le sue avventure la giovane unisce le forze con alcuni amici improbabili, tra cui il camionista Del, il carismatico agente segreto Rex Dasher, una stravagante Fata Madrina e l'Imperatore Maximus…”

Voto della critica: **

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programamzione

- PINOCCHIO – 16.15 - 19.15 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****

- IL PRIMO NATALE – 21.30 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.30 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

- 18 REGALI – 19.15 - 21.30 – di Francesco Amato - con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri – Biografico/Drammatico - "Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età. 18 regali, anno dopo anno, per la sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza spirituale, per farle capire che l'amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l'indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei…”

Voto della critica: ***



Centrale (tel. 0184 597822)

- TOLO TOLO – 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***

Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- LA DEA FORTUNA – 16.15 – 21.30 – di Ferzan Ozpetek - con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, Edoardo Brandi - Commedia - "Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia…”

Voto della critica: ***

- IL PRIMO NATALE – 19.30 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- TOLO TOLO – 15.30 - 18.00 - 20.30 - 22.40 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 16.00 - 18.15 - 20.10 - 22.30– di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL PRIMO NATALE – 15.45 - 20.20 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **

- PINOCCHIO – 17.45 – 20.15 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TOLO TOLO – 15.45 - 18.00 - 20.30 - 22.30 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- TOLO TOLO – 16.00 – 17.45 – 19.30 – 21.15 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- TOLO TOLO – 15.30 – 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 16.00 – di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **

- PINOCCHIO – 18.30 - 21.00 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- TOLO TOLO – 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it