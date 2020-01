Successo del 'Season’s Greetings', i ringraziamenti dello studio 'Sanremo Musica 2000' a cittadini e turisti

Lo studio Sanremo Musica 2000, a conclusione di tutti i suoi concerti nelle strade della città matuzina, ringrazia tutti i sanremesi e i turisti che in questo mese, con la loro sentita partecipazione e la grande affluenza, hanno contribuito a realizzare il successo del Season’s Greetings.

“Sono stati concerti di intenso coinvolgimento e di un interessante scambio di idee sia con il pubblico in via Matteotti sia con quello del mercato annonario. Di fronte al nostro palco in via Matteotti e dietro appoggiato al muretto di via Corradi, il pubblico era sempre numeroso e presentissimo al punto di permettere agli artisti di esibirsi in un abbraccio di energia e di interazione col pubblico.

Ancora un applauso all’amministrazione comunale, al nostro ass. Alessandro Sindoni ed a tutto il suo staff, alla prof. Erica Martini, a tutti gli artisti dello studio Sanemo Musica 2000, alla presentatrice Liliana Di Falco, alla collaboratrice Vania Stanic ed alle foto di Antonio Stassi, per aver regalato alla città di Sanremo un evento così grandioso, capillare ed emozionante... che dire, un grazie caloroso a ognuno di voi!”.