Sanremo: i ragazzi dell’Istituto ‘Ruffini - Aicardi’ saranno ciceroni e ricercatori al Museo Civico di Palazzo Nota

Importante progetto di alternanza scuola lavoro per i ragazzi dell’Istituto ‘Ruffini Aicardi’ di Sanremo. Grazie all’accordo stipulato con Palazzo Bellevue fino al 30 novembre 2020, gli studenti delle terze, quarte, quinte sezioni A e B del corso Tecnico Turismo faranno da ciceroni e ricercatori al Museo Civico di Palazzo Nota, in piazza Nota.

In piccoli gruppi si alterneranno in base a turni predisposti e concordati con il Museo per attività di accoglienza e di laboratorio. Un’occasione di lavoro importante per fare in modo che i ragazzi possano mettere in pratica quanto imparato sui banchi. La convenzione è valida fino al novembre 2020 ma riguarderà l’anno scolastico in corso.