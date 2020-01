Sanremo: dopo la partita al 'Comunale' aperitivo in piazza Bresca per Claudio Marchisio (Foto)

Momento di relax in piazza Bresca a Sanremo per il centrocampista ex Juventus Claudio Marchisio.

Dopo aver assistito al match della Sanremese contro la Caronnese, il 'principino' si è concesso un aperitivo al 'Big' con la famiglia e il mister biancoazzurro Nicola Ascoli.

Marchisio, classe 1986, dopo aver lasciato la Juventus nel 2018, ha chiuso la carriera con la maglia dello Zenit San Pietroburgo prima di annunciare il proprio ritiro dal calcio giocato.

Lo vediamo nelle foto scattate in piazza Bresca dal nostro fotografo Tonino Bonomo.