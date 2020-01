Sanremo: dopo il Capodanno 'record' anche il periodo fino all'Epifania vede il 'sold out' di turisti in città

Anche il periodo compreso tra Capodanno e la domenica prima dell’Epifania ha fatto segnare una vera e propria ‘svolta’ per il turismo a Sanremo. La conferma arriva dalle associazioni di categoria, che sottolineano come quest’anno e dopo tanti anni, c’è stata finalmente un’inversione di tendenza sulle presenze dei villeggianti nella città dei fiori.

Fatto salvo il periodo di Natale, quando praticamente tutti o quasi restano in famiglia, quest’anno si è leggermente allungato il periodo di vacanza per chi ha deciso di trascorrere il Capodanno a Sanremo, con gli alberghi pressoché esauriti tra il 27 dicembre ed il primo giorno del nuovo anno.

Ma, nel 2020 la bella sorpresa è arrivata anche ‘dopo’ la notte di San Silvestro. Quest’anno, infatti, oltre ad alcuni turisti che hanno allungato la vacanza fino al 5 gennaio, c’è stato un forte ricambio con altri che hanno prenotato tra il 2 e domenica prossima. Con alcuni che rimarranno fino alla mattina dell’Epifania per poi tornare a casa (sperando ovviamente di non trovare situazioni drammatiche sulla via del rientro).

Gli albergatori attendono anche alcuni sostenitori del ‘last minute’, visto che domani cominciano i saldi e, storicamente, molti francesi prenotano (anche solo per una notte) per trascorrere il weekend a Sanremo e fare shopping approfittando delle svendite di fine stagione. Dopo i successi di dicembre e di Capodanno, quindi, anche l’Epifania si preannuncia pregna di numeri importanti in chiave turistica, prima di proiettare il settore verso il Festival.