Netto calo delle nascite a Sanremo nel 2019, ma l’anno nuovo si è aperto con un vero e proprio baby boom

Il 2019 si è chiuso con un dato non certo positivo alla voce ‘nascite’. L’ospedale ‘Borea’ di Sanremo ha infatti registrato nell’anno appena concluso meno di 500 nuovi nati, un dato nettamente inferiore rispetto alla media degli anni scorsi. Difficile attribuire una qualche spiegazione all’inversione di tendenza, come è altrettanto difficile spiegare l’altro dato clamoroso che arriva proprio in queste ore dalla Pediatria del ‘Borea’.

Se il 2019 è stato deludente, non si può dire lo stesso dei primi giorni del 2020. A Sanremo si sta registrando un vero e proprio baby boom: sono ben 11 i nuovi nati nei primi quattro giorni dell’anno. In totale, al momento, sono 13 i bimbi ospitati al nido dell’ospedale matuziano, considerando anche due nati nelle ultime ore del 2019.

Anche in questo caso è difficile trovare una spiegazione per un dato che, se confermato anche nei mesi a venire, potrebbe portare il 2020 nella storia per numero di nuovi nati. Ma per avere una media più attendibile bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Intanto, per il momento, non resta che la gioia di un boom di nascite sorprendente.