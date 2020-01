Sanremo: il nostro lettore Gianni Calvi chiede la pulizia di strada al Prato delle Monache

Il nostro lettore Gianni Calvi ci scrive per segnalare la situazione di sporcizia in strada al Prato delle Monache, in zona San Romolo. Sono i cittadini a intervenire per la sistemazione della carreggiata, ma si chiede un intervento del Comune.

“Mi permetto porre un quesito, grazie alla cortese attenzione di SanremoNews, alla nostra amministrazione: nella TARI è compreso anche lo spazzamento delle strade o per quello dobbiamo versare un supplemento? Lo chiedo senza ombra di polemica, ma evidenziando con delicatezza che io e molti altri siamo stufi di porre rimedio alle inadeguatezze del servizio”.