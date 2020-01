Sanremo: ancora un grande successo la rassegna “70 anni in 7 giorni” dedicata alla storia del Festival della Canzone di Sanremo.

Continua fra gli applausi la rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, che ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

Un pubblico numeroso ha lungamente applaudito il duo Linda Blumen composto da Christian Gullone e Marta Neviani, che hanno riproposto le più belle melodie degli anni 2000 alternate ai racconti su episodi della storia del festival e sul contesto sociale del periodo.

Il nuovo millennio registra una particolare attenzione sui dati di ascolto invece che alle canzoni in gara, ed i dati Auditel contano più della musica stessa. Le varie edizioni vengono segnate dai direttori artistici e dai conduttori che si sono alternati, con annate prolifiche ed altre meno eclatanti. Nel 2004 con Simona Ventura alla conduzione e Toni Renis alla direzione artistica per la prima volta una trasmissione concorrente batte il festival nei dati di ascolto. Pippo Baudo fra alti a bessi lascia dopo un festival disastroso ma raggiungendo quota 13 presenze nella classifica dei conduttori. L’industria discografica avverte i primi segnali della crisi e Sanremo diventa una passerella per il rilancio di artisti in crisi e perde il ruolo di trampolino di lancio per nuove cantanti, ruolo che viene assunto dai talent show. A partire dal 2009 con la vittoria di Marco Carta (vincitore della settima edizione di Amici nel 2008) si realizza una "saldatura" fra il festival e i nuovi "palcoscenici" della canzone, come X Factor e Amici di Maria De Filippi, che presenta la serata finale del Festival con Paolo Bonois. E dal 2010 uno dei posti tra gli Artisti in gara spetta di diritto al vincitore del talent show X Factor.

Grazie al Comune di Sanremo ed in particolare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, il Festival della Canzone è diventato un grande protagonista delle manifestazioni natalizie.

Oggi sabato 4 gennaio alle 17.30 l’ultimo appuntamento con “70 anni in 7 giorni - musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo” in piazza Siro Carli: anni ‘2010 con Christian G.